Incidente tra San Fili e Paola: cinque feriti, tre sono gravi

Sarebbero cinque feriti, di cui tre gravi, nell'ennesimo sinistro sulla Statale 107 tra San Fili e Paola. Sono due le automobili che hanno impattato frontalmente all'interno della galleria della Crocetta per cause ancora da verificare. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono in corso gli accertamenti per carpire i motivi per i quali le due autovetture coinvolte si sono violentemente scontrate. Non è nemmeno esclusa una manovra azzardata da parte di uno dei due conducenti. Diversi sono i disagi alla circolazione che al momento è ancora bloccata. Sul posto anche l'Anas.

