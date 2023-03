San Lucido, hackerato distributore automatico: sullo schermo la scritta "Fuori Alfredo dal 41bis"

Anche un distributore automatico di San Lucido è stato hackerato ed è apparsa sullo schermo la scritta "Fuori Alfredo dal 41bis". È l'ennesimo caso che si registra, così come accaduto in diversi distributori automatici in tutta Italia. Finora quelli segnalati sono a Bordighera (Imperia), e nelle province di Messina, a Napoli e Pescara, nonché a Palermo e Lecce. Uno degli ultimi infine in Sardegna e a San Lucido.

La scritta è con il sottotitolo "Chiudere il 41 bis. Liberi tutti, libere tutte", ed appare nel momento in cui si tenta di acquistare un pacchetto di sigarette.

Mentre i pacchetti apparivano acquistabili a dieci centesimi, tanto che diversi tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine.

Si tratta di un attacco mirato che viene attribuito agli anarchici e che è a favore di Alfredo Cospito che sta portando avanti uno sciopero della fame contro il regime di carcere duro al quale è stato relegato.

Non è nemmeno escluso che altri casi si siano registrati sul litorale tirrenico.

