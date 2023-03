Cassano, tentano di incendiare un'autogrù impegnata nei lavori della nuova 106

Ennesima intimidazione nel cantiere della Ss 106 Sibari-Roseto. Ignoti la scorsa notte hanno tentato d'incendiare un'autogrù di proprietà di un'impresa che sta svolgendo dei lavori per conto dell'Anas in località Doria a Cassano in provincia di Cosenza. Il rogo non ha provocato molti danni per l'intervento delle guardie giurate. Un vigilantes ha notato del fumo e con l'aiuto dei colleghi le ha spente utilizzando degli estintori presenti sul cantiere.

