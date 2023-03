Statale 106, a Rossano via libera dell'Aula alla deroga sul dibattito pubblico

La Strada statale 106, argomento principe del consiglio comunale, che si è tenuto ieri nella sala delle adunanze di Piazza SS Anargiri di Rossano, per l’importanza che riveste la realizzazione dell’unica struttura viaria che si sviluppa lungo la costa e che attraversa l’intera territorio che attraversa il territorio di Corigliano Rossano da Cassano fino a Crosia.

Il punto, relativo all’approvazione delle deroga al dibattito pubblico dell’opera in questione, è stato approvato all’unanimità con motivazioni diverse (la minoranza avrebbe preferito che vi fosse stata un’informativa esauriente sui diversi incontri che si sono svolti sull’argomento prima di giungere alla deroga al dibattito pubblico) dai gruppi consiliari. La discussione è stata richiesta alla presidente del consiglio Marinella Grillo, dal sindaco Flavio Stasi, dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito al tratto Sibari-Corigliano Rossano a cui recentemente erano state apportate importanti migliorie sul piano urbanistico ed in corrispondenza dei punti nevralgici della città, ed anche dai consiglieri di minoranza che avevano chiesto la discussione per conoscere gli ultimi risultati acquisiti in seguito al verbale sottoscritto dal Sindaco con Anas e Regione Calabria.

Da parte di maggioranza e minoranza, con valutazioni diverse hanno ritenuto necessario la deroga al dibattito pubblico per velocizzare l’iter che dovrà portare alla realizzazione dell’opera viaria attesa da anni e dopo che sulla stessa siano perite decine di persone sul tratto in questione e centinaia su tutto il trattato fino a Isola Capo Rizzuto.

