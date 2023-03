Terranova da Sibari: si sente male alla guida dell'auto, finisce fuori strada e muore

Sarebbe deceduto per un presunto malore, probabilmente un infarto, alla guida della sua autovettura. È accaduto stamattina quando mancavano pochi minuti alle ore 8 e l’uomo, 71 anni circa, nato nel 1952, si sarebbe sentito male accostando poi l’auto nei pressi d’un muretto in Corso Regina Margherita. Nello sfortunato episodio che ha provocato purtroppo il decesso dell’uomo, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo o soggetto perché l’auto condotta dallo stesso, una Focus nera, procedeva ad andamento ridotto visto che era in pieno centro abitato. L’auto, infatti, ha finito la propria corsa sul bordo della strada. Nell’immediatezza qualche passante, accortosi dell’accaduto ha provato ad intervenire per soccorrere il malcapitato che, però, a quanto pare non dava più segni di vita. Una subitanea telefonata ha allertato ai soccorsi che ha fatto giungere in poco tempo un'ambulanza del 118, ma purtroppo ogni tentativo risulta vano sebbene fosse stato allertato anche l’elisoccorso per un eventuale intervento. Sul posto sono giunti poco dopo anche i militari dell’Arma della locale stazione, guidata dal maresciallo Fabio Chiellino, per procedere ai rilievi del caso. La notizia ha fatto il rapido giro del paese come spesso avviene in questi casi provocando sgomento per la comunità nell’apprendere il triste episodio, cosa confermata anche dal sindaco Luigi Lirangi che si trovava fuori sede.

