Trebisacce, ecco le richieste dei sindaci sulla viabilità territoriale

Viabilità interna: ecco le richieste alla Provincia dei 18 sindaci dell'Alto Jonio cosentino, avanzate durante un incontro tenuto nella sala consiliare del Comune di Trebisacce. Un milione e mezzo di euro disponibili per il restyling e la messa in sicurezza delle strade. Le varie Amministrazioni comunali coinvolte hanno, ognuna, presentato le proprie esigenze. Il sindaco di Albidona Leonardo Aurelio ed il collega di Alessandria del Carretto Domenico Vuodo hanno richiesto la riqualificazione della Sp 153.

Canna con il suo sindaco Paolo Stigliano ha chiesto la sistemazione della Sp che attraversa il borgo cittadino; Castroregio per bocca del suo sindaco Alessandro Adduci, ha voluto l'inserimento della riqualificazione della Sp 155 curva pericolosa di circa 3 chilometri dalla ex 481; Alessandro Tocci sindaco di Civita ha optato per la sistemazione della Sp 263. E ancora. Gaetano Tursi primo cittadino di Francavilla Marittima ha chiesto che l'investimento venga fatto sulla Sp 158 della zona SilvaCentro storico, oltre rotatoria.

