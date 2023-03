Zumpano, resti umani in un sacco nella camera mortuaria del cimitero. Fabiano: fare chiarezza

Resti umani rinvenuti in un sacco conservato nella camera mortuaria del cimitero di Zumpano. Il sindaco, Fabrizio Fabiano, vuole fare chiarezza ed invitare alla tranquillità l’intera cittadinanza. “La macabra scoperta è avvenuta nei giorni scorsi e ha allarmato tutta la comunità. Chiediamo e pretendiamo massima chiarezza in merito alla vicenda ma, al tempo stesso, voglio invocare tranquillità ai miei cittadini. L’intenzione del comune di Zumpano era quella di fare pulizia all’interno della camera mortuaria: non accadeva da anni”, spiega il primo cittadino.

“Abbiamo previsto una ristrutturazione del luogo ma non potevano di certo immaginare il ritrovamento di ossa umane, durante la fase di spazzamento, da parte degli operatori. Potrebbero essere lì da lungo tempo ma fino a ieri nessuno si era accorto della presenza di quel sacco anomalo. Grazie al tempestivo intervento del comandante dei vigili urbani abbiamo subito avvisato il Pm di turno, i Ris e poi i carabinieri della stazione di Celico che, una volta giunti sul posto, hanno preso atto dei resti umani sequestrando il materiale ai fini investigativi. La procura di Cosenza segue il caso con estrema attenzione", afferma Fabiano.

I carabinieri della stazione di Celico, una volta giunti sul posto, hanno preso atto dei resti umani sequestrando il materiale ai fini investigativi. "La procura di Cosenza segue il caso con estrema attenzione e noi abbiamo messo a disposizione ciò che gli inquirenti hanno bisogno. Siamo fermamente convinti che la nostra amministrazione abbia intrapreso la strada giusta, sotto ogni aspetto ed in una ottica organizzativa al passo dei tempi. Soprattutto, con trasparenza e rivolta all'intero territorio", il pensiero rassicurante del sindaco. A breve, saranno annunciate alle stampa diverse iniziative pubbliche: "da qui ripartire".

© Riproduzione riservata