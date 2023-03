Si ferisce con la motozappa un 67enne di Fuscaldo. L'uomo è stato portato in codice rosso all'Annuanziata di Cosenza. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'incidente è accaduto nel pomeriggio attorno alle 15 e 30 nelle campagne del paese. Sul posto oltre al personale sanitario del 118, anche l'elisoccorso e i carabinieri della stazione di Fuscaldo agli ordini del maresciallo Natale Caressa per le indagini del caso.

© Riproduzione riservata