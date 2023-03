Naufragio di Cutro, un bimbo sarà sepolto a Paola

Il Comune di Paola dopo la straordinaria manifestazione di solidarietà a Steccato di Cutro alla quale hanno preso parte anche i frati dell’Ordine dei Minimi seppellirà nel cimitero cittadino un bambino deceduto nel naufragio. Un concreto atto di vicinanza per la tragedia avvenuta a mare. Una iniziativa che segue la manifestazione del 18 marzo quando una delegazione del comune si è recata in preghiera sulla spiaggia insieme al Mantello di S. Francesco e i frati del Santuario.

La prefettura di Crotone ha accolto la richiesta del sindaco di Paola, Giovanni Politano, di poter inumare nella città di San Francesco, santo patrono dei calabresi, uno dei bambini morti nel naufragio e non ancora identificati. Una sepoltura simbolica per ribadire il senso di solidarietà dei calabresi verso la tragedia consumatasi in riva allo Ionio.

