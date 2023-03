Un market della droga in casa, arrestato a Cosenza

Aveva in casa un discreto quantitativo di droga. Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Cosenza poco dopo le 21 hanno arrestato, in via Panebianco, un uomo di cui non sono state rese note le generalità. In casa deteneva ­- secondo quanto è trapelato dagli ambienti investigativi - una sorta di market delle sostanze stupefacenti. L'uomo, la cui abitazione è stata sottoposta a perquisizione in seguito a una serie di sospetti maturati nmei giorni scorsi, è stato trasferito in Questura per accertamenti. S'ipotizza l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

