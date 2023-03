Chiude ginecologia a Corigliano, scattano le proteste

Ha scatenato una serie di reazioni e preoccupazioni nella città la paventata chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Compagna dello spoke di Corigliano Rossano. Un vero e proprio allarme sanitario, ma anche sociale che è stato colto dalle associazioni operanti nel territorio che si sono coalizzate e costituite in comitato per avere maggiore forza nella loro rimostranza, sulla situazione in cui versa il servizio sanitario dopo i continui scippi e riduzioni di posti letto e nella loro richiesta agli organi istituzionali per avere risposte su quest’ultimo rischio di chiusura dell’unico reparto funzionante da Crotone al confine con la Basilicata. E la richiesta per ottenere risposte in merito è stata inoltrata al Governatore della Calabria, al Commissario Straordinario dell’Asp, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Presidente della Commissione regionale Sanità, ai Gruppi Consiliari della Regione Calabria e per conoscenza al sindaco Flavio Stasi, alla Presidente del consiglio comunale, Marinella Grillo, al Presidente della Cei per l’Italia Meridionale, mons. Francesco Savino, all’arcivescovo di Rossano Cariati, mons. Maurizio Aloise.

