Corigliano Rossano, disagi e rischio crolli nell’antico borgo ausonico

Disagi in due antichi quartieri nel centro storico di Corigliano, già colpiti da un sensibile spopolamento, ma che invocano attenzione. Alcune segnalazioni, con tanto di foto documentali, portano l’attenzione a due quartieri in particolari: Rione Falcone e Rione Focone.

Si tratta di due aree pressochè attigue, segnate dal tempo, con molte case dalle imposte ormai chiuse da tempo, dove emerge la necessità di urgenti interventi.

Partendo dal rione Falcone si registra la preoccupazione dei residenti circa lo stato precario di stabilità di numerosi edifici ormai fatiscenti che rischiano di implodere su stessi, o peggio ancora di crollare causando danni a terzi. In alcuni casi si sono verificati già dei crolli strutturali e molte abitazioni sono diventate ricettacolo di rifiuti e rifugi di fortuna.

