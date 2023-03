Cosenza, partita la riorganizzazione della macchina comunale

Probabilmente serviva una pennellata di freschezza alla macchina organizzativa comunale. E la riverniciatura è arrivata mercoledì pomeriggio a termine della seduta di giunta, che si è riunita alla presenza del sindaco, Franz Caruso, per dare impulso a una nuova macrostruttura, prevedendo l’articolazione in settori e staff corrispondenti alle principali funzioni amministrative del Municipio. In pratica sono stati ripartiti i compiti e le attività tra le diverse strutture, così da favorire un maggiore equilibrio ritenuto necessario alle esigenze operative dell’Ente. Quindici i settori disegnati dall'esecutivo locale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata