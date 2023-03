Nuovo ospedale della Sibaritide, si muovono passi in avanti

Si è conclusa la riunione della “cabina di regia” relativa ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide.

La “cabina di regia” è un organismo di coordinamento delle azioni dei soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa in vigore tra Prefettura, Regione, ASP, Impresa concessionaria, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed Ispettorato del Lavoro, ed ha lo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo.

L’incontro, presieduto dal Prefetto, ha visto la partecipazione del presidente della Giunta regionale nonché di tutte le altre componenti citate oltre che del vicesindaco di Corigliano Rossano.

Si è trattato di una riunione già programmata in occasione del precedente incontro, quello risalente al 30 gennaio scorso, in occasione del quale si erano riscontrati pericoli di ritardo nell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera, di importanza nevralgica per l’intera provincia. I pericoli paventati erano stati individuati nella esigenza di riequilibrare il piano economico finanziario a seguito dei significativi rincari, specie delle materie prime, registratisi negli ultimi anni.

L’aggiornamento del tavolo era stato concordato in considerazione dell’esigenza di promuovere preventivamente incontri tecnici interlocutori presso la Regione. Proprio le risultanze di questi ultimi sono stati portati oggi all’attenzione della cabina di regia: ebbene, i confronti interlocutori hanno favorito il ripristino di una condizione di reciproca collaborazione tra Stazione appaltante e Impresa concessionaria che consentirà di approdare ad una perizia di variante entro fine maggio e, quindi, all’elaborazione di un nuovo piano economico finanziario coerente con le necessità che detta perizia evidenzierà.

Tutto ciò consentirà a sua volta di giungere quanto prima ad una ripresa dei lavori a regime con conseguente rientro di quell’apprensione sociale rappresentata dal Vice

