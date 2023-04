Bisignano, ritrovata la cassetta delle elemosine

Ritrovata la cassetta delle elemosine che era situata vicino alla statua di Sant’Umile, rubata, con le offerte, lunedì pomeriggio. La cassetta è stata rinvenuta da alcuni abitanti della zona, proprio ai piedi della discesa del Santuario, abbandonata in un luogo di solito deposito di spazzatura, in bella evidenza, sulla strada principale. Fatta la segnalazione, la cassetta è stata portata alla locale stazione dei carabinieri da personale della Polizia municipale. Naturalmente nella cassetta non c’erano più le offerte e, per la precisione, vi erano rimasti solo 10 centesimi. Del furto sacrilego ne ha sofferto tutta la città, ancora scossa dal furto delle spoglie di sant’Umile compiuto nella notte tra il 12 e il 14 marzo del 1977 e mai ritrovate. In quella occasione i frati, recatisi in chiesa, trovarono la cripta che conteneva le spoglie di Sant’Umile vuota.

