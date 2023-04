San Giovanni in Fiore, utilitaria in fiamme in pieno centro città

Il fumo e le lingue di fuoco avviluppano una Fiat punto, di colore grigio, parcheggiata all’inizio di via Italia, affiancata al marciapiedi del muro in pietra dell’orto dei frati Cappuccini nella discesa “della Madonnella”. Siamo in pieno centro cittadino, a due passi dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” (ex Magistrale), e dal Convento dei monaci.

Subito allertati sul posto sono arrivati i carabinieri di stanza in città, agli ordini del luogotenente Francesco Tamburello; a seguire ed a domare le fiamme immediatamente sono sopraggiunti due automezzi dei vigili del Fuoco del locale distaccamento. Erano le 3.50 di ieri, ed in piena notte una mano ignota – sarebbe quasi sicuro dai primi rilievi effettuati, che si sia trattato di incendio doloso – avrebbe cosparso di liquido infiammabile tutta la parte interiore dell’utilitaria, di proprietà di F.L., 67 anni, pensionato del luogo ed abitante ad un centinaio di metri più giù da dove era parcheggiata l’auto in direzione del campetto dei francescani, per poi appiccare il fuoco.

Il rione muto si è svegliato di soprassalto, ma nessuno ha fatto commenti. L’auto, ad incendio domato, è risultata compromessa in modo totale su tutta la parte anteriore in modo irreparabile.

