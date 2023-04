Il tragico incidente di sabato, Cetraro e Fagnano in lutto per Giuseppe e Vittorio

Sgomento e tanta tristezza. Sono i sentimenti che caratterizzano da sabato sera la comunità cetrarese, da quando, cioè, ha iniziato a diffondersi nella cittadina tirrenica la triste notizia della tragica morte – a causa di un incidente stradale avvenuto su una strada di un paesino in provincia di Perugia – del giovane concittadino Giuseppe Melle e del suo amico e collega Vittorio Caprino, originario di Fagnano. Entrambi si trovavano in terra umbra per lavoro. Quel lavoro necessario per mandare avanti le rispettive famiglie, che nei loro paesi non erano riusciti a trovare e che li aveva portati lontano dalla loro casa, dai loro affetti. Ai quali sarebbero, però, dovuti tornati tra qualche giorno, per le festività pasquali. Non sarà così, purtroppo. Torneranno, ma in due bare, dopo l’autopsia disposta sui loro corpi dal pm di Perugia che si sta occupando del loro caso. «Un bravo ragazzo, che amava profondamente la sua famiglia, la sua bambina e il suo lavoro. Siamo tutti sconvolti da questa improvvisa e immane tragedia, che in un attimo ha portato via ai suoi cari un padre, un marito, un fratello meraviglioso, che mancherà a tutti». È il pensiero di un caro amico di Giuseppe Melle, che ha condiviso con lui tanti momenti di spensieratezza e che da sabato non riesce a darsi pace per la sua improvvisa scomparsa. Un pensiero condiviso da tanti a Cetraro, da tutti coloro che, nella sua breve vita, hanno avuto modo di conoscerlo e amarlo, apprezzandone le non comuni doti umane. Sono state, pertanto, tante le persone che da sabato si sono recate nella casa in cui viveva con la giovane moglie Federica, in attesa del secondo figlio che non conoscerà il papà, e la loro bambina di 5 anni, e in quella della famiglia d’origine, cercando di portare conforto ai suoi attoniti familiari, ancora increduli, segnati da un dolore profondo e straziante, che, a momenti, lascia il posto alla più cupa disperazione.

© Riproduzione riservata