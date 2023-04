Cosenza, pensionata muore in ospedale: aperta un’inchiesta

Una donna di 79 anni è morta nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata. Il decesso è avvenuto la sera di domenica per arresto cardiocircolatorio. Al di là della definizione medico-sanitaria, l’anticipata fine della esistenza terrena di questa pensionata sembra destinata a essere oggetto di approfondimenti giudiziari. I familiari, infatti, appresa la notizia della morte si sono recati in questura per denunciare il fatto e chiedere l’avvio di una inchiesta.

La settantanovenne era ricoverata nel nosocomio pubblico da alcuni giorni e vi era giunta in condizioni molto gravi da una clinica privata dov’era stata in precedenza sottoposta a un intervento chirurgico. Dopo l’operazione le condizioni della paziente si erano gradualmente aggravate tanto da spingere i medici della clinica a disporne l’immediato ricovero nel presidio pubblico. L’Annunziata dispone di una struttura di Rianimazione adeguatamente attrezzata. Struttura nella quale, però, nonostante gli sforzi profusi dal personale sanitario, il cuore della pensionata ha smesso per sempre di battere. La denuncia fatta dai congiunti alla Polizia è finita sul tavolo del procuratore capo Mario Spagnuolo che ha ovviamente disposto l’apertura di un fascicolo d’inchiesta.

