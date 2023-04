Cosenza, frana a Tredici Canali: transennata la storica fontana

Sembra non esserci pace per tutta quella zona che dai Tredici Canali conduce a Portapiana e anche verso corso Vittorio Emanuele, interessata, negli anni, da una serie di smottamenti tali da compromettere pure la viabilità. L’ultimo episodio risale a ieri mattina, quando dal costone che sovrasta proprio la storica fontana si sono staccati dei grossi massi finiti alle spalle della “vasca” dove spesso la gente si reca per dissetarsi o fare scorta di acqua.

Oppure semplicemente per sostare, godendo delle bellezze del posto, situato a pochi passi dalla Villa Vecchia e dal teatro Rendano, nonché da piazza 14 Marzo, nel cui slargo spicca la statua dedicata a Telesio. La frana verificatasi probabilmente nella notte precedente o ieri di primo mattino (forse a causa delle piogge cadute in questi giorni), si è aperta vicino ai blocchi di cemento sistemati ormai da tempo per delimitare i contorni di un altro crollo.

In quel punto, infatti, insiste un semaforo a regolare il passaggio delle auto, incanalate su un un’unica corsia di marcia. E adesso la storica fontana, opportunamente transennata in seguito all’intervento delle squadre comunali addette alla manutenzione, quelle della Protezione civile e della Polizia provinciale, accorse insieme ai vigili urbani per arginare eventuali situazioni di pericolo.

