Roghi notturni, a Corigliano Rossano violata la tregua di Pasqua

Un’altra auto data alle fiamme a Corigliano Rossano. Nella notte tra venerdì e ieri si è infatti registrato l’incendio di una autovettura allo scalo dell’area urbana di Corigliano. Precisamente il fatto è avvenuto in via Lucarini. Ad andare a fuoco una fiat Punto. A quanto si è appreso, le fiamme si sono sprigionate dal vano posteriore dell’auto, parcheggiata in strada. Pochi i dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha parzialmente distrutto l’autovettura rendendola inservibile. Dai primi accertamenti, per quanto l’attività investigativa sia tutt’ora in corso, il mezzo risulta essere di proprietà di un commerciante del posto e non sarebbe il primo atto dal sapore intimidatorio consumato nei suoi confronti. Si tratterebbe di un pasticcere di 45 anni di Corigliano. Pare, infatti, che l’imprenditore in questione, già lo scorso anno sia stato vittima di un altro atto intimidatorio della stessa natura con un mezzo dato alle fiamme. Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano diretto dal maggiore Marco Filippi i quali hanno proceduto con i primi rilievi e avviato le relative attività di indagine ascoltando in caserma anche il pasticcere quarantacinquenne.

