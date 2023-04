Rossano, a due anni dalla frana partono i lavori nel borgo

È partita in queste ore la gara per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area in cui si erge la chiesa bizantina di San Marco, monumento simbolo della città e dell’arte calabrese, colpita da una frana a causa del maltempo nel novembre del 2020 che ne impedisce l’accesso. La prima seduta pubblica di valutazione delle domande si terrà venerdì 28 aprile alle 9. «Dopo aver effettuato nell'immediato i primi interventi di somma urgenza, finanziati dalla Protezione Civile, con la pubblicazione della gara – ha dichiarato l'assessore all'Assetto Urbano, Tatiana Novello – si provvederà alla costruzione di un opera di contenimento lungo via Garibaldi per sostenere la rampa di accesso sino al sagrato della chiesa di San Marco, la sistemazione e il consolidamento della corte della chiesa, il ripristino della viabilità comunale ed l’organizzazione di spazi da adibire ad aree di sosta/parcheggio». Si interverrà, anche, con una nuova illuminazione che mira ad esaltare la bellezza dell'opera, garantendo sia la salvaguardia del patrimonio artistico che la piena sicurezza dei luoghi e ai residenti della zona. A causa di un nubifragio di due anni fa franò una parte della rampa di accesso, mettendo in pericolo l'intera area di San Marco.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata