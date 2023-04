Trebisacce, i lavoratori del Consorzio ancora senza stipendio

Nessuna tregua per i lavoratori del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio cosentino. Che continuano a rimanere senza stipendio. Sono tante le mensilità arretrate almeno per alcuni operatori, tant'è che non è escluso un nuovo stato di agitazione dopo quello di dicembre scorso. A sollevare il problema, stavolta è stato il consigliere nazionale del Partito Socialista, Scipione Roma. Che ha ammonito. «L'incontro fissato in Regione lo scorso 4 marzo tra il Commissario e le delegazioni sindacali, è saltato e rinviato al al prossimo lunedì 17. La colpa sarebbe della grave situazione debitoria ereditata da precedenti gestioni commissariali e dei procedimenti giudiziari che avrebbero addirittura bloccato i soldi per il pagamento degli stipendi. Un caos e un rimpallo di responsabilità di cui i tanti eletti di questo territorio - parlamentari, assessori e consiglieri regionali – non si occupano». E non solo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata