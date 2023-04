Paola, il borgo marinaro cambia volto: i lavori procedono celermente

La zona marinara lentamente cambia volto. Proseguono i lavori a cura dell'amministrazione comunale nelle aree adiacenti alla stazione. Adesso grazie al capogruppo consiliare, Sandra Serpa, che ha interessato Ferrovia dello Stato - per le autorizzazioni del caso - si stanno rimettendo in sesto anche i sottopassi della ferrovia che conducono sul lungomare.

I tre ponti saranno tinteggiati artisticamente per potersi adeguare al contesto dei lavori in corso. Inoltre si procederà poi all’allestimento di una sorta di museo che si cali nell’ambiente marinaro all’interno del sottopasso carrabile con la posa di artistici affreschi. Le opere proseguono anche sulle principali arterie della Marina su una carreggiata con l’allestimento del tracciato con artistici sampietrini, ma poi inevitabilmente si fermeranno per le festività del 4 maggio e per consentire il passaggio delle processioni.

Gli interventi predisposti dalla locale amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Politano interesseranno successivamente l’altra corsia e infine la rotonda che sarà posizionata in posizione più avanzata al fine di poter usufruire di uno spazio maggiore. ’area sarà semi carrabile. La sosta dovrebbe essere consentita lo stretto tempo necessario. Una volta a settimana – presumibilmente la domenica pomeriggio – si dovrebbe trasformare in area pedonale. Un nuovo esperimento dopo quello su corso Roma dove tuttavia il traffico veicolare è interdetto nella corsia centrale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata