Castrovillari, sventata una truffa da 18mila euro all'ufficio postale

Sventata una truffa da 18mila euro ai danni di un ignaro cliente titolare di conto corrente postale. La tecnica utilizzata dai malfattori è stata quella dello spoofing telefonico, ossia una falsificazione tecnologica utilizzata per convincere le vittime che le identità del mittente del contatto siano attendibili. Con questo trucco i delinquenti fanno apparire un numero o un nominativo diverso da quello che stanno realmente utilizzando, facendo credere che appartenga a istituzioni, banche accreditate.

«Il cliente – ha spiega la direttrice dell’ufficio postale di Piazza Dante, Tiziana Genise – è venuto in ufficio perché non ricordava più il codice dispositivo per effettuare le operazioni on-line, ma dalle sue domande ho intuito che era successo qualcosa di molto più grave». Il titolare della Postepay, infatti, ha comunicato alla direttrice di avere ricevuto due telefonate dall’ufficio postale con le quali un presunto impiegato gli chiedeva di spostare, e questo per migliorare l'operatività del libretto postale, la somma di 18mila euro ad una “Postepay evolution”, anche questa di sua proprietà, attraverso i canali telematici aziendali.

