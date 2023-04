Rende, innovativa ricerca dell’Unical sulle nuove molecole antitumorali

Un risultato importante. Il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ha inserito nel proprio piano di comunicazione e disseminazione dei risultati il progetto "Sviluppo e industrializzazione di farmaci innovativi per la terapia molecolare personalizzata delle patologie croniche degenerative", di cui è coordinatore nazionale il prof .Sebastiano Andò. Si tratta di un’attività di ricerca finanziata con 7.000.000 di euro, che vede come capofila il dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical.

Il progetto, coinvolge operativamente altri dipartimenti dell’ateneo che rappresentano buona parte dell’intero polo tecnologico-scientifico di Arcavacata: si tratta del Best, dei dipartimenti di Fisica, Matematica, Chimica e del Dimes di Ingegneria.

Attraverso a questo tipo di ricerca biomedica si sta insomma facendo interagire sempre di più l’area biomedica con quella delle scienze di base e con quella tecnologico-scientifica-ingegneristica, che fino ad ora avevano avuto una vita parallela ma separata. Perno operativo del progetto è la collaborazione scientifica tra due strutture di riconosciuta eccellenza scientifica in campo oncologico: il dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical e il prestigioso centro di riferimento oncologico di Aviano. Le due strutture di ricerca collaboreranno nella sperimentazione preclinica e clinica di anticorpi monoclonali di seconda generazione per il trattamento di 2 tumori di genere quale quello mammario ed ovarico resistenti alle terapie convenzionali. «Queste nuove molecole» spiega il professore Andò «sono frammenti funzionali degli stessi anticorpi monoclonali e corrispondono a quella regione dell’anticorpo che lega l’antigene specifico.

