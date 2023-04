Cosenza, beccato con la droga in casa. Arrestato un 28enne

Nella notte, a Cosenza, i carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito di predisposto servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno rinvenuto e sequestrato, abilmente occultati nell’abitazione dell’indagato, nella sua esclusiva disponibilità, 2 flaconi in plastica contenenti complessivamente 6,4 gr. di cocaina suddivisi in 15 dosi e 0,5 gr. di marijuana, 1 bilancino di precisione, materiale da taglio e da confezionamento e l’importo di 140 euro costituito da banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’accertata attività illecita. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

