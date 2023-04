Paola, strategia turistico-territoriale: undici Comuni si muovono insieme

Un’altra tappa significativa si aggiunge nel percorso della Riviera. Nell’aula consiliare del Comune di Paola, è stato presentato il Laboratorio Turistico, iniziativa che mira a rafforzare la rete dei territori degli 11 Comuni facenti parte dell’Associazione Turistica, compresi fra Cetraro e Amantea, a sua volta nella compagine consortile.

Il progetto sperimentale, avviato prima della pandemia e poi messo in stand-by, ha come obiettivo l’attuazione di una governance turistico-territoriale che possa mettere in rete e connessione gli 11 comuni per un dialogo propositivo e azioni comuni da intraprendere nel settore turistico, l’organizzazione di iniziative itineranti e la promozione del territorio sotto un’unica voce, la programmazione di eventi attrattori, non solo nei mesi estivi ma per l’intero arco dell’anno.

All’incontro hanno partecipato per il Comune di Paola, il vicesindaco Maria Pia Serranò; per il Comune di Cetraro, il vicesindaco Tommaso Cesareo; per il Comune di Acquappesa, il vicesindaco Massimiliano De Caro; per il Comune di Falconara Albanese, il sindaco Francesco Candreva e il vicesindaco Carmelo de Virgiliis; per il Comune di Fuscaldo, il Consigliere Carmelo Scrivano; per il Comune di Fiumefreddo, l’Assessore al Turismo Carmine Bruno.

Assenti ma convinti di aderire al progetto il vicesindaco di Guardia Piemontese, Pietro Occhiuzzi e il Sindaco di Longobardi, Giacinto Mannarino.

A rappresentare l’associazione Riviera di San Francesco è stato il presidente Giuseppe Ollio, mentre per il Consorzio Terredamare ha partecipato il Direttore Generale, Francesco Imbroisi.

All’incontro, ha preso parte anche Alessandra Porto, esperta di turismo e accompagnatore turistico, alla quale è stato affidato l’incarico di coordinare il Laboratorio Turistico e i Comuni aderenti. Il Consorzio Terredamare, e con esso l’associazione “La Riviera di San Francesco”, lavora sin dalla sua costituzione, ormai decennale, alla costruzione di una rete tra operatori del settore turistico. Nei prossimi mesi sono previste le prime azioni sul territorio che il Laboratorio si propone di mettere in campo.

