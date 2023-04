Acquappesa, passa la sospensione del regolamento sulle acque termali

Il Consiglio comunale di Acquappesa con sette voti a favore e quattro contrari ha deliberato la sospensione dell’efficacia del regolamento riguardante la disciplina dei contratti di utilizzo delle acque termali delle Terme Luigiane. Analogamente il 28 aprile dovrà determinarsi il Consiglio Comunale di Guardia Piemontese.

Ma perché questa sospensione? È presto detto. Servirà per l’utilizzo delle acque da parte del gestore – Terme Sibarite Spa – per dodici anni. Il regolamento a suo tempo varato dai rispettivi civici consessi prevedeva percentuali di acqua differenti di quelle che in effetti viene data a Terme Sibarite. In assise sono arrivate le contestazioni dei consiglieri comunali di minoranza Sandra Ricco e Mauro Avolio. Proprio Avolio rileva come: «si dovrebbe procedere alla sospensione dell’esecutività della delibera consiliare n. 29 del 24 novembre 2020 con la quale è stato approvato detto regolamento. L’esecutività e quindi l’efficacia del regolamento è derivata dall’approvazione dello stesso, mediante la suddetta delibera. Pertanto, il regolamento può essere sospeso solo se viene sospesa la delibera nella quale lo stesso è contenuto, così come la sua esecutività e la sua efficacia. L’esecuzione dell’atto amministrativo, inoltre, può essere sospeso, ricorrendone solo “gravi ragioni”, e “per il tempo strettamente necessario”, condizioni entrambe che non si riscontrano nella proposta di sospensione».

