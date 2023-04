Centro storico di Cosenza: Invitalia pronta a investire 875.000 euro

Il borgo antico cambierà volto. E lo si comprende dalle iniziative poste in essere negli ultimi mesi con l’attivazione dei primi cantieri e il susseguirsi di fondi stanziati per salvaguardare l’immenso patrimonio storico custodito nell’area compresa tra piazza dei Valdesi, il quarrtiere Spirito Santo e il castello federiciano.

L’ultima novità arriva da Invitalia - Centrale di Committenza per il Segretariato Regionale della Calabria del Ministero della Cultura- che ha pubblicato la procedura di gara per affidare i servizi di ingegneria e architettura degli interventi di restauro per un valore complessivo di oltre 875 mila euro che può arrivare a quasi 1,6 milioni di euro attraverso l’attivazione di servizi opzionali.

I fondi saranno destinati a restaurare e rifunzionalizzare i complessi architettonici di Santa Chiara, San Francesco “Creatics”, della Biblioteca Nazionale e del Centro Studi “Telesio, Bruno e Campanella” per creare nuovi poli attrattivi per la città e il suo centro storico.

