Guardia medica chiusa: il sindaco di Cassano scrive all’Asp

Sospensione momentanea del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Doria: il sindaco Gianni Papasso scrive al commissario dell’Asp Graziano per chiedere interventi affinché il diritto alla salute venga salvaguardato. «Ho appreso con rammarico – spiega preoccupazione il sindaco di Cassano – dell’ennesima sospensione del servizio di continuità assistenziale di Doria che ci è stato comunicato dall’Asp nei giorni scorsi. Conosco benissimo le criticità della nostra ASP e quanto i nostri ospedali siano in sofferenza, tutti noi direttamente o per un familiare o conoscente siamo passati per le attese bibliche di un pronto soccorso. Ecco, in questo stato di carenza sanitaria, si aggiungono le continue sospensioni al servizio di continuità assistenziale di Doria, che aiuterebbe ad evitare anche il sovraccarico degli ospedali». La questione sanitaria, infatti, ha assunto su tutto il territorio calabrese toni drammatici ed emergenziali, tanto che non si esagera quando si afferma che alle nostre popolazioni, molto spesso, è negato il diritto alla salute, anche quando si tratta di garantire i livelli minimi di assistenza sanitaria. Tutto questo è molto preoccupante e allarmante, soprattutto in un territorio già fortemente penalizzato dal punto di vista sanitario, il venir meno, sempre più di frequentemente, di questo ulteriore servizio potrebbe avere conseguenze drammatiche: la continuità assistenziale è difatti imprescindibile per la tutela della salute pubblica della comunità e le continue sospensioni risultano inaccettabili.

