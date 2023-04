Roggiano, asportato hard disk dall'ufficio tecnico comunale

È la seconda volta in appena tre mesi. A gennaio, presso la sede comunale provvisoria di località Settepani ignoti, certamente molto esperti, si erano introdotti nottetempo dal retro della struttura asportando, dopo averli smontati pezzo per pezzo, diversi hard disk dei computer bloccando, di fatto, l’attività gestionale dell’Ente. Stavolta, è stata presa di mira la nuova sede di via Bufaletto appena ristrutturata e inaugurata a fine marzo, sottraendo – a quanto pare – solo la memoria del pc dell’Ufficio tecnico comunale, uno dei più importanti del municipio visto anche il periodo inerente il Pnrr.

I malfattori avrebbero anche provocato dei danni all’interno della struttura per via d’alcune porte divelte. Nella nuova sede erano in corso le procedure per l’installazione di un sistema di videosorveglianza e così i malintenzionati sono riusciti ad irrompere nella casa comunale. I primi ad accorgersene sono stati i dipendenti comunali recatisi sul posto di lavoro dopo la Festa di ieri, che hanno avvisato il sindaco Salvatore De Maio il quale ha allertato la locale stazione dei carabinieri. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma coordinate dal comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano, capitano Marco Arezzini.

