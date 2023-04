Castrovillari, preoccupazione anche nella zona di Cammarata

Torna la preoccupazione per i furti in appartamento. Il fenomeno, infatti, esplose a novembre dello scorso anno: una lunga scia di furti si consumarono nella zona nord della città. Negli ultimi giorni il quadro delle intrusioni sembra aver ripreso corpo e gambe, vale a dire quelle di persone, molto probabilmente giovani, che si muovono con grande capacità mimetica in una cittadina che conoscono apparentemente come le loro tasche. Gli “scampati” fanno cenno a persone molto agili, capaci di salire le canalette, anche il tubo della condotta del gas metano, pronti, anche, ad ascendere, sicuramente in un baleno, balconi e finestre, facendo perdere le tracce in maniera del tutto improvvisa, proprio come se fossero stati inghiottiti dalla terra. Le segnalazioni portano a persone non facili da individuare. Probabilmente un gruppo di persone di nazionalità straniera. Si muovono in zone periferiche assolutamente difficili da monitorare, poiché il comune di Castrovillari presenta un importante numero di contrade. Alcune anche vicine alla piana di Camerata. L'identikit fotografa individui longilinei, spesso con il volto parzialmente travisato, quindi cappellino e vestiario poco appariscente.

