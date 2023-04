Cosenza, slalom tra le buche ma i lavori sono pronti a partire

Bisogna essere allenati per fare lo slalom tra le buche della città. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, ci si rimettono gli ammortizzatori delle auto. Da stamattina, però, incomincerà a vedersi la luce. Già, perché parte il rifacimento dell’asfalto dissestato, attraverso interventi mirati messi in campo dall'amministrazione comunale, e per essa dall’assessorato guidato da Francesco De Cicco.

Squadre addette alla manutenzione municipale, come aveva anticipato lo stesso De Cicco, provvederanno a tappare le voragini presenti nei vari quartieri, a iniziare da quelle che insistono nei pressi dell'ingresso autostradale. Lavori interesseranno via 24 Maggio, per esempio, ma anche via Falcone e Borsellino, costellata da vistose aperture nel manto stradale tali da costringere, appunto, i veicoli in transito a manovre azzardate per evitarle.

