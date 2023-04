Ispezioni sulla rete fognaria a Cosenza, scarichi abusivi nel Busento

Prosegue in città l’attività di controllo degli scarichi fognari avviata dal Consorzio Valle Crati con la nuova gestione del concessionario Kratos. La rete fognaria è stata trovata completamente abbandonata a se stessa. Ultimamente sono stati individuati scarichi di palazzi in via Marini Serra che non erano collegati alla rete fognaria e determinavano da moltissimi anni fuoriuscite che creavano una sorta di fogna a cielo aperto. I palazzi di via Marini Serra ora sono stati collegati ai pozzetti della rete fognaria.

Nei primi mesi di lavoro è stata riscontrata la mancanza delle planimetrie delle condotte fognarie della città e di adeguati Piani già programmati di interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie. Riscontrati scarichi di liquami nel fiume Busento (ce ne siamo occupati più volte) con vari palazzi non allacciati alla rete fognaria e per questi motivi gli uffici del Consorzio hanno già trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria competente. I droni hanno filmato un lavandino e altri oggetti oltre ad acqua torbida in alcuni punti.

