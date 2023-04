Ospedale di Cariati, striscione a Bologna per ringraziare Roger Waters

Uno striscione sistemato davanti l’Unipol Arena per rinnovare ancora una volta la gratitudine di un’intera comunità al mito Roger Waters. L’associazione “Le Lampare” di Cariati, da tempo impegnata nella difesa dell’ospedale cittadino, ha approfittato delle tre date bolognesi dell’ex Pink Floyd per ribadire il grazie per il sostegno nella battaglia a tutela del diritto alla salute nel popoloso comprensorio cosentino. Nel 2021 Waters si espose pubblicamente a favore della riapertura dell’ospedale di Cariati. “Grazie nostro grande amico” recita lo striscione. Un segnale di condivisione che non è passato inosservato.

