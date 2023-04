Cosenza, persone poco raccomandabili e droga in un bar: chiuso

Nel bar si avvicendavano volti noti agli ambienti giudiziari. Il questore Michele Maria Spina nei giorni scorsi ha emesso un provvedimento di immediata cessazione di un’attività commerciale nel centro cittadino. Nel corso di diverse ispezioni, all’interno del bar, i poliziotti della squadra volante e del Reparto di prevenzione crimine, sono stati identificati diversi pregiudicati. Inoltre all’interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di sostanze stupefacenti. Ciò ha fatto scattare una serie di controlli dai quali è emerso che il titolare del bar era, addirittura, privo di licenza. Tanto è bastato a decretare la chiusura dell’esercizio commerciale. Contestualmente il questore ha anche disposto l’esecuzione di un ordine di allontanamento e due accompagnamenti nei centri di permanenza per il rimpatrio di cittadini stranieri.

Giro di vite contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Nella settimana appena passata in archivio gli agenti della squadra volante – diretti dal vicequestore Domenico Lanzaro – hanno sequestrato diverse dosi di droga. Un trentatrenne è finito in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che aveva sfondato il posto di blocco allestito in centro dagli agenti della volante, è stato arrestato al termine d’un inseguimento nelle strade cittadine. Nel corso della perquisizione personale i poliziotti gli hanno trovato negli slip quindici dosi di cocaina.

