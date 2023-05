Rogliano, dopo tre anni riapre le porte il Centro dialisi

È stato riattivato, ieri mattina, il Centro dialisi presso l’ospedale “Santa Barbara”, nel rispetto della road map fissata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto. La riapertura della struttura, che era ferma da tre anni, è stata salutata in un clima di grande discrezione, senza l’enfasi di inaugurazioni celebrative e di tagli di nastro. Al via delle attività terapeutiche hanno assistito il dottor Antonio Nicoletti, responsabile della rete dialitica dell’Asp; il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, con il vicesindaco Francesco Altomare; la coordinatrice infermieristica Ester Costabile, che ha curato, con apprezzata applicazione, gli assetti organizzativi del reparto, fiancheggiata dagli operatori in servizio presso la struttura; numerosi pazienti e familiari che, in questi anni, non hanno mai smesso di sensibilizzare le autorità locali e le competenze aziendali perché venisse garantita la riattivazione della Dialisi.

Il Centro è stato completamente ristrutturato sia per la efficienza degli ambienti, sia per il rinnovo delle tecnologie. Reni artificiali e letti sono di ultima generazione, e questo - come ha sottolineato Nicoletti - grazie all’impegno profuso dal presidente Occhiuto e dal commissario dell’Asp, Antonello Graziano, «entrambi interessati a dare risposte di qualità alle esigenze dell’utenza, che, oggi, può esprimere, dopo tanti disagi, la propria soddisfazione per la qualità degli interventi garantiti dalla Regione e dall’Asp». Sarà possibile assistere sedici pazienti a settimana con la garanzia dell’assolta formazione professionale degli operatori e con la prospettiva di un ulteriore miglioramento delle tecnologie, così da assicurare percorsi di cura «assolutamente all’avanguardia».

