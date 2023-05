Una cappa mafiosa soffoca la Sibaritide

«Sulla Sibaritide e sul territorio c’è una cappa che soffoca, opprime e strozza qualsiasi attività, ogni iniziativa». È questo, già da tempo, il pensiero del sindaco di Cassano Giovanni Papasso. «Il delitto di Antonella Lopardo – ha commentato – è l’ennesimo delitto di ’ndrangheta che viene consumato sul territorio. È la testimonianza, ancora una volta e qualora ve ne fosse bisogno, della spietatezza, della crudeltà e della determinazione della ’ndrangheta che investe il territorio della Sibaritide».

Per il sindaco socialista il lavoro della Procura di Castrovillari, della Dda di Catanzaro e delle forze dell’ordine è «ineccepibile, incisivo, alacre e puntuale» ma evidentemente non basta. Le forze di polizia e i magistrati vanno aiutati con provvedimenti straordinari: c’è bisogno che il Governo del Paese assuma ulteriori e straordinarie misure per bonificare il territorio di Cassano e dell’intera Sibaritide, al fine di restituire ai cittadini perbene e onesti, che rappresentano la stragrande maggioranza della comunità, tranquillità, una gestione genuina e sana del territorio e la speranza di un futuro migliore.

