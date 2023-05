Paola, completati i primi lavori dell'Unità di terapia intensiva

Cardiologia, dopo la realizzazione della terapia intensiva adesso saranno predisposti nuovi spazi per l'Emodinamica. Dovrebbero essere contemplati accanto all'attuale sala operatoria al quarto piano del nosocomio ed essere avviati per metà mese. In tal modo si riuscirà concretamente ad attuare il disegno annunciato dai consiglieri regionali Pasqualina Straface e Sabrina Mannarino.

Tutto questo mentre prosegue il lavoro di ampliamento e definizione dei servizi che l’Asp di Cosenza mette a disposizione dei cittadini e del territorio, con il completamento dei primi lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Unità di terapia intensiva coronarica del presidio Ospedaliero “San Francesco” di Paola. «Un ulteriore passo in avanti – riferisce l’Asp – nel processo di crescita avviato dal Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonio Graziano, coerentemente con la mission indicata e condivisa col Presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto: normalizzare e rendere attrattiva, con servizi efficaci, efficienti e qualitativamente elevati, la nostra sanità». Il suddetto servizio diretto egregiamente dalla dottoressa Maria Teresa Manes, è stato reso più moderno, funzionale e sicuro: trattasi di una Utic Open Space con annessa centralina di controllo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata