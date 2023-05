Paola, i festeggiamenti per San Francesco non si fermano

"I solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Calabria hanno posto Paola quale snodo nevralgico e meta più ambita in Calabria. L'obiettivo - e la vera sfida - per noi è quello di proseguire su questa scia regalando un'estate da assoluta protagonista alla città. C'è sempre da migliorare ma abbiamo la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta". Esprime soddisfazione il circolo paolano di Fratelli D’Italia guidato dal segretario Mattia Marzullo.

I meloniani sottolineano come: "Migliaia di devoti e turisti - nonostante le condizioni meteo poco favorevoli - sono accorse nella città del Santo, e grazie alla volontà dell'amministrazione comunale di prolungare i Festeggiamenti fino al 7 Maggio, domani la ciliegina sulla torta sarà regalata dal concerto dei The Kolors in Piazza IV Novembre". I festeggiamenti hanno portato oltre i confini regionali una città accogliente, a vocazione turistica, in grado di proporre eventi di spessore e di valorizzare le bellezze del centro storico.

"Ecco la promozione turistica che vogliamo. Un risultato da condividere con coloro i quali hanno permesso tutto ciò. Ringraziamo innanzitutto il Presidente, Roberto Occhiuto, il consiglio regionale della Calabria, 'Calabria Straordinaria' che ha stanziato il finanziamento per la riuscita della manifestazione. La festa di San Francesco necessita della massima attenzione delle istituzioni. Una sinergia che deve crescere negli anni. Ringraziamo il sindaco, Giovanni Politano, l'amministrazione comunale tutta. Grazie a tutte le forze dell'Ordine, ai Frati Minimi, ai sindaci dei comuni gemellati, a tutti gli amministratori dei comuni calabresi che hanno recato visita istituzionale, ma anche ai volontari della Croce Rossa, alla Polizia Municipale, ai dipendenti comunali, ai capi settore, al Manutentivo di Paola, alle cooperative, alle associazioni, a tutti coloro i quali hanno collaborato. Vi aspettiamo - conclude - a Paola per il concerto dei The Kolors e per chiudere i festeggiamenti in grande stile".

