Cosenza: dirigenti, comandi e mobilità. Ecco la cura della rigenerazione

Destinato a ridursi il Corpo dei dirigenti: dagli attuali nove, a breve, passeranno a sette. E questo perché Walter Bloise ha assunto un incarico sindacale a livello nazionale, mentre Agostino Rosselli, responsabile dell’Avvocatura comunale, il primo giugno andrà in pensione. Due unità in meno che peseranno nell’ottica del cambiamento attuato di recente dal sindaco, voluto proprio per dare slancio alla macchina istituzionale. È dei giorni scorsi, infatti, la riorganizzazione dei Settori e dello Staff, che adesso andranno rimodulati.

Nel frattempo sono attesi tre passaggi importanti a Palazzo dei Bruzi, ottemperati i quali il Comune potrebbe prendere fiato. E magari espletare dei concorsi per rimpinguare la pianta organica, carente come non mai. Il primo traguardo da centrare si chiama Rendiconto di gestione, ma il civico consesso è chiamato ad approvare, nelle prossime settimane, anche il Bilancio consuntivo e di previsione. Il tutto confluisce verso un unico obiettivo: la possibilità di dimenarsi nei meandri del dissesto per offrire alla comunità maggiori servizi.

Ebbene, se il numero dei dipendenti del Municipio è ridotto al lumicino, la pattuglia dei dirigenti, come sottolineato, non sta certo meglio, nonostante l’esecutivo targato Franz Caruso, abbia riorganizzato l’Ente nella parte dei settori e dello staff, appunto. La notizia secondo cui una di queste figure strategiche, Walter Bloise, sarebbe in procinto di assumere un incarico sindacale, ha scombussolato i piani. Molto probabilmente le competenze di Bloise transiteranno, a interim, nelle mani di qualche collega.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata