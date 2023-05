Cosenza, scuola: diciotto Istituti rischiano di perdere l’autonomia

Ventitré istituti sottodimensionati e quarantasette normodimensionati in deroga, cioè a rischio di perdere l’autonomia nel futuro prossimo. È il quadro della realtà scolastica calabrese tracciata dall’Ufficio scolastico regionale che ha pubblicato l’elenco delle istituzioni a rischio.

Tra i sottodimensionati, sono quindici in provincia di Cosenza. Gli Istituti comprensivi di Aprigliano, San Sosti, Cropalati, Longobucco, “Tommaso Cornelio” di Rovito, Malvito, Scigliano, Sibari e Cassano. Ancora, gli Istituti di istruzione superiore "Itgc-Ipa+Iiti" di Diamante, il "Ls-Iti- Itc Altomonte" di Roggiano Gravina, “Ls-Ipa” di Spezzano Albanese, “Itgc-Ls” di San Marco Argentano, l’Ite “Vittorio Cosentino-Ipaa F. Todaro" di Rende e il Convitto nazionale “Telesio” di Cosenza. Si aggiungono gli Istituti di istruzione superiore “Itcg-Ipa-Iti” di Diamante, l’Iis “Ls-Iti Itc Altomonte” di Roggiano Gravina, l’Ipsar-Lc di Praia a Mare, il Ls-Ipa di Spezzano Albanese, l’Iis-Ite “Cosentino-Ipaa Todaro” di Rende.

Tra i quarantasette normodimensionati in deroga, invece, sono diciotto i cosentini. Gli Istituti comprensivi “Docimo” di Rose, Cassano-Lauropoli, “Giovanni Pascoli” di Villapiana, San Fili, Rocca Imperiale-Montegiordano, Casali del Manco 1, San Pietro in Guarano, San Giacomo-La Mucone di Acri, “Bandiera” di San Giovanni in Fiore, Iti-Liceo scientifico di Bisignano, “Erodoto di Thurii” di Cassano, l’Iis “Green Falcone Borsellino” di Corigliano Rossano, l’Itcg-Liceo Classico di San Marco Argentano, il “Coppa Liceo Classico-Isa” di Luzzi, gli Ipseoa di Castrovillari e Paola, l’Its “Filangieri” di Trebisacce, L’Itcgt-Liceo Es “Falcone” di Acri.

Per questi in deroga, il taglio a dirigente scolastico e Dsga dovrebbe scattare al termine del prossimo anno scolastico.

Tempo di trasferimenti Si avvicinano le date di pubblicazione dei trasferimenti attesi da migliaia di prof, Ata e personale educativo. Quindi sono stati resi noti i prospetti delle disponibilità dei posti distinti per ordine e grado, tanto per quanto riguarda i prof che per quel che concerne il personale educativo. Scuola per scuola, sono indicate le cattedre che possono essere occupate da quanti sperano in un cambio di sede per avvicinarsi a casa o semplicemente per cominciare una nuova avventura professionale in un’altra realtà formativa.

Docenti di religione L’Ufficio scolastico regionale ha inoltre fatto chiarezza sulle graduatorie calabresi provvisorie degli insegnanti di ruolo di religione cattolica, distinte per Diocesi e per settori in cui i prof sono impegnati, dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria, dalla Secondaria di primo a quella di secondo grado. Quindi settore Primario e Secondario. Sono valide per il prossimo anno scolastico.

Personale Ata. Infine è stata resa nota pure la dotazione organica regionale del personale Ata, ripartita tra le diverse province e per i vari profili.

