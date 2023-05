Paola, giovane aggredito davanti a un market

Aggressione nei pressi di un supermercato ieri in tarda mattinata a Sant’Agata. Un ragazzo originario del Bangladesh, ma da tempo residente in città, sarebbe stato malmenato da un uomo di 39 anni di Paola, mentre la ragazza che era con lui gli avrebbe rifilato almeno un colpo con un casco. Dopo uno scambio di battute vivace, a quanto pare, l’uomo lo avrebbe iniziato a colpire violentemente con pugni al volto mentre la ragazza avrebbe infierito mentre la vittima era a terra.

Cosa possa avere fatto scoccare la scintilla è per adesso un mistero. Fatto sta che in tanti hanno cercato di fermare il 39enne ma inutilmente. L’extracomunitario è rimasto a terra incosciente per diversi minuti. Ad assistere alla scena c’erano alcune persone che hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto è giunta prima l’ambulanza del 118 dalla vicina Cetraro - considerato che quella di Paola era impegnata in altro soccorso - ma poi considerate le ferite riportate è stato allertato l’elisoccorso che è atterrato in emergenza nei pressi del supermercato.

