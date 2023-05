Roggiano, paura in pista di cross: frattura per un centauro

Incidente nel primo pomeriggio di ieri in località Fossine, dove è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso per trasportare in ospedale un centauro caduto e che si è procurato una verosimile frattura. Il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sua moto all’interno della pista da motocross dove erano in corso delle prove in vista del campionato regionale (quarta prova) in programma domenica 14 maggio. Il centauro una volta finito a terra avrebbe accusato diversi dolori articolari, al punto che gli organizzatori hanno allertato subito il 118. Sul posto dapprima un’ambulanza per rendere i primi soccorsi ma poi anche l’elisoccorso che si è visto volteggiare nei pressi del Lago del basso Esaro qualche minuto dopo nei pressi della strada provinciale che da Roggiano Gravina conduce verso Altomonte passando dalle località Larderia e Casello. Il velivolo, una volta atterrato, ha atteso l’arrivo dell’ambulanza portatasi intanto nei pressi della pista per caricare il ferito e trasportarlo al nosocomio bruzio. Nel crossodromo si è recata nell’immediatezza anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri che ha preso contezza dell’accaduto facendo anche alcuni rilievi per le indagini necessarie a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’arrivo dei mezzi di soccorso messo apprensione nella cittadinanza, ma per fortuna il ferito non è in pericolo di vita.

