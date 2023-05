Il giallo della cosentina Sara risolto a Napoli: “Sto bene”

«Siamo sollevati nell’apprendere che Sara Busiello è stata rintracciata a Napoli. Abbiamo seguito fin dal primo momento la vicenda della sua scomparsa e siamo felici, così come tutta la nostra comunità, nel poter comunicare che tutto si è risolto positivamente». Con queste parole il vicesindaco di Diamante, Pino Pascale, ha informato tutti i cittadini del ritrovamento della giovane di cui non si avevano più notizie dal 4 maggio. Nella mattinata di ieri, i familiari della 30enne erano stati contattati da un’amica di Sara che li aveva tranquillizzati dicendo che la giovane sta bene e che si trova in Campania. Il vicesindaco, a nome del Comune, ha seguito la vicenda con grande attenzione e nel pomeriggio di ieri è stato anche informato dai parenti della ragazza che Sara, dopo le 17, si è direttamente fatta sentire con il fratello inviando un messaggio vocale nel quale rassicurava tutti che stava bene e che si trova a Napoli. Secondo quanto si è appreso, il fidanzato della giovane – che ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri – ha subito avvisato i carabinieri mostrando il vocale e tranquillizzando anche le forze dell’ordine sulla conclusione positiva della vicenda. Da giovedì scorso, infatti, i familiari di Sara erano molto in apprensione perché non avevano più sue notizie. La giovane si è allontanata nel cuore della notte dalla sua casa a Cirella dove convive da tempo con il suo fidanzato incamminandosi per una strada impervia. A casa aveva lasciato soldi e cellulare. Non vedendola rientrare il fidanzato ha subito allertato i carabinieri.

