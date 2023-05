Rapina all’Ufficio postale di Domanico, portati via circa 26mila euro

Rapina all’Ufficio postale di Domanico, nel Cosentino. Due malviventi, coperti da un passamontagna, stamattina hanno fatto irruzione all’interno delle Poste e hanno puntato la pistola alla tempia di un dipendente. Poi, nella foga di prendere il bottino e scappare via hanno anche imbavagliato la donna delle pulizie in servizio questa mattina. I malviventi hanno portato via un bottino di circa 26mila euro. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cosenza che si sono messi sulle tracce dei banditi. In pochissimo tempo hanno trovato una Toyota Yaris che dovrebbe essere quella usata dai malviventi. Indagini in corso.

