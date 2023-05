Castrovillari, il Pronto soccorso scoppia: occorre attivare altri servizi

Rafforzare i servizi dell'ospedale “spoke” di Castrovillari. Sono riprese, infatti, le segnalazioni degli utenti che tornano a chiedere il potenziamento del Cup (Centro unico prenotazione), ma anche la dislocazione dei macchinari necessari per gli esami diagnostici di base, quindi l'aumento del numero dei medici e del personale infermieristico da inserire all'interno del Pronto soccorso e delle altre Unità operative, sia quelle semplici che quelle complesse.

Tanti i pazienti che stazionano (per giorni) dentro l'Unità del Pronto Soccorso. Necessario, se possibile, il potenziamento dei posti letto dentro la Medicina. L'apertura del nuovo blocco operatorio avrebbe momentaneamente abbassato la pressione mediatica su un presidio che non è ancora uscito dai livelli di pericolo chiusura. Segnali sconfortanti emergono dall'emodinamica (6 h); mentre alcuni reparti sono bisognosi persino di nuovi letti per i degenti. La precarietà sarebbe anche riscontrabile nello spostamento dei medici in altri presidi della provincia. Segnali sconfortanti (anche) sul funzionamento del “Tavolo territoriale della Sanità”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata