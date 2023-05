Corigliano Rossano, tornano le ruspe a Schiavonea: abbattuto il lido Europa

Sono riprese sotto una insolita pioggia di maggio le operazioni di demolizione di manufatti abusivi sul lungomare di Schiavonea. Ieri mattina il caterpillar ha iniziato a buttare giù il Lido Europa, proprio a ridosso del Palmento. Dopo il Lido Le Sirene e il Lido Nettuno si avvia così a conclusione lungo iter amministrativo culminato con l’ordinanza firmata dal sindaco Stasi nel febbraio scorso. L’attività di demolizione era stata sospesa per qualche settimana in via cautelare in attesa dell'esito di un ricorso amministrativo contro una delle ordinanze sindacali, ossia proprio quella relativa al Lido Europa. Della sospensione ne aveva parlato via social lo stesso primo cittadino asserendo che «quando un cittadino ritiene che alcuni atti siano imperfetti o ledano dei diritti individuali, trovo utile che si richiedano verifiche o interventi di questo tipo, che ci aiutano anche a migliorare l'azione amministrativa sempre suscettibile di errori. Ovviamente il nostro dovere, il nostro unico scopo e ciò a cui lavoriamo senza sosta è la tutela del bene collettivo, come in questo caso, facendo valere in tutte le sedi le ragioni della sicurezza, del decoro sul mare, della legalità». In occasione dell'udienza sulla sospensiva qualche giorno fa il Tribunale ha confermato il contenuto dell’ordinanza, riconoscendo legittimità ed urgenza dell’azione intrapresa dall’amministrazione. Preso atto della sentenza ieri mattina, di concerto con Prefettura, Questura e Capitaneria di Porto, i lavori di ripristino dei luoghi sul demanio marittimo a Schiavonea, sono ripresi da dove erano rimasti e sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine si è iniziato con l’abbattimento anche di questo ultimo manufatto.

