San Giovanni in Fiore, discarica a cielo aperto ai margini della vecchia 107

Un cumulo di vecchi pneumatici, probabilmente riconducibili a mezzi di media cilindrata sono la risultante di una vera e propria discarica abusiva, scoperta più in là di pochi metri nella curva larga di Cerchiara che dà ad un’ormai sottile sorgente della dismessa Statale 107, a metà strada tra Palla-Palla e il bivio per Castelsilano, al confine tra la provincia bruzia e quella pitagorica, ma in agro di San Giovanni, tra la fontana di San Giuseppe e lì dove insisteva sino a qualche anno fa il casello cantoniere dell’Anas.

In tutto sono almeno 50 copertoni dismessi, alcuni dei quali gettati nel burrone antistante il curvone, dove non mancano altri scarti di pezzi di elettrodomestici in disuso e altri rifiuti. Quello delle carcasse dei pneumatici è un “affare” per i trasgressori, i quali anziché consegnarli ai giusti depositi se ne disfanno evitando di pagare il dovuto e nuocendo in modo feroce l’habitat. In un recente passato in piena notte fu notato un camion che scaricò un notevole quantitativo di pneumatici consunti ai bordi della Provinciale che porta a Fantino. Chi notò lo sfregio alla natura non fece in tempo ad annotare il numero di targa dell’autocarro e i prevaricatori se la passarono liscia.

