Corigliano Rossano, crisi-Simet: solidarietà agli autisti licenziati

“Non un passo indietro”. È questo lo slogan che da mesi caratterizza la lotta che stanno portato avanti gli autisti licenziati dalla Simet spa e che stanno facendo sentire la loro voce e stanno raccontando la loro storia in diversi contesti perché quanto loro accaduto sia da pungolo per le istituzioni ed esempio per altri colleghi e lavoratori. Lo scorso mercoledì 3 è infatti iniziato un giro degli autisti licenziati dalla Simet con diverse associazioni culturali, movimenti studenteschi universitari e giovani movimenti di lotta alle ingiustizie commesse dai datori di lavoro ed al precariato. Il 3 maggio si è iniziato da Reggio Calabria, nella sede dell’Anpi, in cui si è parlato del dramma dei licenziamenti selvaggi in Calabria e delle nuove riforme del mercato del lavoro portate avanti dal governo. In tale contesto ha parlato Elda Renna portavoce degli autisti licenziati. Dopo Reggio Calabria la prossima tappa sarà Cosenza.

